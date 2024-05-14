ETNODIM, Gaptuvalnya та інші: підбірка вітчизняних брендів вишиванок, які вам сподобаються

День вишиванки нагадує нам про необхідність берегти свою ідентичність та звичаї предків. Вітчизняні дизайнери активно працюють із цим національним мотивом, створюючи сучасні вишиті колекції. Відтак, сьогодні вишиванка стає все більш популярною в Україні.

З нагоди Дня вишиванки, який відзначають у третій четвер травня, Fashion 24 підготував добірку 5 різних українських брендів, які створюють сучасні та модні вишиванки. Тут є вишиті сорочки на будь-який смак.

До теми Що одягнути на День вишиванки: цікаві ідеї, які захочеться повторити

Gaptuvalnya

Івано-франківський бренд прославляє автентичну українську вишивку. Бренд поєднує традиційну вишивку з сучасними силуетами, демонструючи, як народна культура продовжує розвиватися разом із суспільством.

Одяг від "Ґаптувальні" не потребує особливих приводів – він створений, щоб супроводжувати вас кожного дня, на роботі й під час відпочинку. Бо повага до власної культурної ідентичності беззаперечно личить кожному українцю,

– підкреслюють на сайті.

Вишитий одяг Gaptuvalnya / Фото з сайту бренду

ETNODIM

Київський бренд також звертається до української етнічної тематики, пропонуючи асортимент вишитих сорочок для чоловіків, жінок та дітей. До того ж дизайнери створюють різноманітні вишиті сукні й навіть аксесуари. Зокрема, лляні торбинки з вишитим орнаментом диких тварин.

Цікаво, що в співпраці з журналом Marie Claire ETNODIM представив сорочку, натхненну стилем Єлизавети Скоропадської. Модний бренд також створив вишиванку, віддаючи шану українському національному інструменту – бандурі, а також вшановуючи художника Василя Корчинського, відомого своїми ілюстраціями до "Тіней забутих предків".

Вишиванки в ETNODIM / Фото з сайту бренду

MustHave

Цей бренд виготовляє унікальні та модні речі на всі випадки життя. Зокрема, MustHave пропонує широкий асортимент стильних вишиванок у різних кольорах. Наприклад, є вишиті сорочки у чорному та сірому кольорі.

Вишитий одяг у MustHave / Фото з сайту бренду

2KOLYORY

Він спеціалізується на створенні сучасного одягу зі складною вишивкою, який підходить як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків.

2KOLYORY – це поєднання двох стихій, початку і кінця, жіночого і чоловічого, минулого і майбутнього, чорного і червоного – вічне протистояння протилежностей. Наша місія – зберегти багатовікові традиції наших предків і передати сакральні знання нашим дітям,

– зазначають на сайті.

Вишиванки 2KOLYORY/ Фото з сайту бренду

Svarga

Цей львівський бренд, черпаючи натхнення в різних регіонах України, відтворює старовинні вишиті візерунки на різноманітних сорочках та сукнях. Колекції, які пропонує Svarga, глибоко вкорінені в історії та автентичності традиційного вишитого одягу.

Вишитий одяг Svarga / Фото з сайту бренду