Даша Квіткова прогулялася Чернівцями в карамельному екотренчі за 7 тисяч гривень

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова прогулялася взимку в незвичному верхньому одязі. Блогерка обрала екотренч карамельного відтінку.

Дружина відомого українського телеведучого та головного героя шоу "Холостяк-9" Нікіти Добриніна продемонструвала своїй мільйонній аудиторії новий аутфіт.

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Подружжя разом з сином Левом відправилося на батьківщину Нікіти – Чернівці. Блогери не лише проводять час з батьками, але й планують вперше познайомити сина з прадідусем.

Вдень Даша Квіткова вирушила з чоловіком на прогулянку містом. Стильні кадри білявка зробила на тлі знаменитого університету, в якому знімали фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Інфлюенсерка одягнула карамельний тренч з екошкіри від бренду Tote, який коштує 7 тисяч гривень. Даша доповнила образ широкими чорним світшотом, штанами та чоботами на масивній підошві.

Блогерка розпустила природнє кучеряве волосся та зробила на обличчі природний макіяж. Її look довершували золоті сережки.



Модний образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки