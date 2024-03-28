Як стильно носити шкіряні речі цього сезону: модний урок показує Даша Квіткова

Інфлюенсерка Даша Квіткова не припиняє ділитися стильними й цікавими образами. Білявка продемонструвала цікавий аутфіт зі шкіряних речей, який зможе повторити будь-яка модниця.

Шкіра вже чимало сезонів тримається в трендах, тож дівчата зі всього світу залучають вбрання зі шкіри у свої образи. Вони одягають шкіряні бомбери, куртки, сукні, штани та спідниці.

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Не втрималась від шкіряного аутфіту й Даша Квіткова та показала ефектний образ для весняно-літнього сезону.

Образ Даші Квіткової

Білявка зробила основний акцент на жіночності та одягнула шкіряний корсет, який підкреслював її струнку талію. До нього вона підібрала широкі штани на високій посадці, втім зуміла їх цікаво стилізувати.

Даша одягнула чорні босоніжки на підборах з ремінцями та довгими шнурками, які обв’язала навколо ноги. Такі штани додали трохи об’єму на низ образу та зробили його набагато цікавішим.

Попри те, що шкіру найчастіше поєднують зі спокійними тканинами, Квіткова таки вирішила створити монохромний look і зовсім не прогадала. Шкіряний верх та низ виглядають доволі ефектно.

Свій образ Даша Квіткова навіть завершила шкіряною сумкою The Mini Jodie від Bottega Veneta за 100 тисяч гривень. Інфлюенсерка зачесала волосся та зробила високий хвіст. Вона доповнила образ мінімалістичним ланцюжком на шиї та перснем.



Стильний образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки



Стильний образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки

Повторити образ за Дашею Квітковою дуже просто. Варто лише поєднати між собою шкіряні речі. Якщо у вас немає корсета, то одягайте під низ базове боді, а верх доповнюйте шкіряний блейзером. Замість штанів можна одягати спідницю міді. Такий низ зробить аутфіт більш вишуканішим та елегантнішим.