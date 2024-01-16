Даша Квіткова показала образ, який підійде на всі випадки життя: модний вихід

Блогерка Даша Квіткова потішила прихильників новим фото. Білявка постала перед камерою в блузі та костюмі, які будуть доречними завжди незалежно від моди.

Даша Квіткова встигає не лише виховувати сина, але й допомагати іншим дітям своєю благодійністю. Інфлюенсерка на початку грудня запровадила свій івент "Під подушкою", запрошеним гостем якого став Монатік.

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Завдяки івенту та різдвяній акції "Дарунки на здоров'я" фонду Tabletochki вдалося зібрати 5,5 мільйонів гривень на лікування діток.

Пам’ятайте, що разом – ми величезна сила, яка спроможна на неймовірні речі!,

– написала Даша Квіткова в дописі.

До цієї події блогерка ретельно готувалася, тож підібрала для себе стриманий, але дуже стильний вихід.

Образ Даші Квіткової

Інфлюенсерка одягнула білу блузу з V-подібним вирізом та костюм, який складався з жакета та штанів палаццо. Даша обрала жакет подовжений жакет базового крою з кишенями.

Її образ доповнив золотистий ланцюжок та сережки. Білявка розпустила волосся та посміхалася на камеру та тлі стенда зі своєю фотографією.

Варто відзначити, що образ як у Даші Квіткової буде актуальним для будь-якої події – дня народження, івенту, походу в офіс чи навіть для повсякденного виходу.

А ще сірий колір – це база, яка ніколи не виходить з моди. Сірий такий же актуальний, як білий, чорний чи коричневий колір.