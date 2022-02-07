Даша Астаф’єва підкреслила "ніжки-капризулі" стильними панчохами: зухвала фотосесія

Український секс-символ Даша Астаф’єва здивувала своїх інстаграм-фанатів новими кадрами з фотосесії. Модель та співачка постала перед камерою в ефектній фотосесії.

Даша Астаф’єва стала головною героїнею кампейну до Дня закоханих бренду Shur Shur. Знаменитість позувала у чорних та червоних панчохах з нової колекції.

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На світлинах 36-річна зірка Playboy приміряла пікантне чорне плаття з вирізом від горловини до стегна. Глибокий розріз сукні з’єднували посередині металеві шпильки. До довгого плаття Даша приміряла чорні панчохи та босоніжки на високих підборах.



Ефектна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму

Знаменитість також зробила фото з величезним іграшковим ведмедиком – одним із найпопулярніших подарунків на День Валентина.



Ефектна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму

Даша Астаф’єва на рожевому тлі позувала у білому костюмі з принтом червоних губ та посмішкою. Виріб складався з топу та дуже короткої спідниці - головного тренду весняно-літнього сезону. Даша доповнила образ туфлями на платформі та масивних підборах у стилі Versace та додала особливої родзинки аутфіту завдяки червоним панчохам.

"Мої ніжки-капризулі у захваті! У коханих Shur Shur до Дня Закоханих з'явилася нова пара панчіх! Тепер колір настрою вибираю я сама, чи той, хто любить робити мені сюрпризи!", – написала Астаф’єва.



Ефектна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму



Ефектна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму