Чорний блейзер – незмінна річ у весняному гардеробі: стильні образи

Чорний блейзер – це одна з небагатьох речей, які ми можемо носити з сезону в сезон, а якщо він крою оверсайз, то служитиме нам безкінченно. Ми завжди звертаємося до жакета, щоб створити формальні та розслаблені образи.

Жакет – справжня позачасова класика та має неодмінно бути у вашому весняно-літньому гардеробі.

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Універсальність вашого блейзера буде залежати від крою оверсайз, оскільки такий розрім збільшує кількість розмірів з ним. У демісезонний період жакет виконує головну роль, оскільки заміняє нам наші куртки, а в теплий період доповнює наші топи, боді та футболки.

Жакет – це основа капсульного гардероба, він прослужить нам все життя, тому придбати його буде вигідною стратегією.

Чорний колір та акцентна лінія плечей – прикмети цього сезону. Британська дизайнерка Стелла Маккартні додала жакет оверсайз до своїх колекцій. У лінійку весна-літо 2023 вона включила великий чорний блейзер у поєднанні з білою сорочкою.



Чорний жакет – позачасова річ у нашому гардеробі / Фото з Vogue

Для неформальних виходів чорний жакет можна поєднувати з джинсами, штанами, лонгслівами та футболками, а також яскравими аксесуарами, які допоможуть трансформувати образ.



Чорний жакет – позачасова річ у нашому гардеробі / Фото з Vogue



Чорний жакет – позачасова річ у нашому гардеробі / Фото з Vogue

Інстаграм-інфлюесери здебільшого поєднують жакет з джинсами та кросівками, або ж додають чорні штани, щоб створити костюм в одному тоні. Ідеальним доповненням жакетів є мінімалістичні сумки та чорні сонцезахисні окуляри.