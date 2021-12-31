Чорний total look: наречена Брукліна Бекхема продемонструвала стильний вечірній образ

Американська акторка, дочка знаменитого мільярдера Нельсона Пельца завітала разом зі своїм нареченим Брукліном Бекхемом на сімейну вечірку. Там вона продемонструвала розкішну сукню чорного кольору.

Знаменита дівчина рідко з’являється в об’єктивах папараці. Найчастіше прихильники пари можуть побачити спільні фото закоханих у їхніх інстаграм-сторіс чи дописах в особистому профілі.

Читайте також Тіна Кароль вразила розкішною чорною сукнею з глибоким вирізом: ефектні кадри

На тлі яскравої ялинки син відомого зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхем позував разом зі своєю нареченою, лаконічно підписавши світлину: "Моя дівчина".

Образ Ніколи Пельтц

Модель одягнула елегантну чорну сукню-бюстьє довжини міді, яка вдало підкреслює її струнку талію. Плаття не оздоблене вирізами в зоні декольте чи на нозі, тож виглядає досить стримано та вишукано.

Нікола одягнула чорні туфлі-човники на підборах та цікавий аксесуар, яким досить часто цього сезону зірки доповнюють свої аутфіти – довгі рукавички. Елегантний образ білявка доповнила мініатюрною сумкою-багетом від Chanel. Її образ довершили мінімалістичні золотисті прикраси та ніжний макіяж. Бруклін Бекхем одягнув чорний костюм, білу сорочку та синю краватку.



Вишуканий образ Ніколи Пельтц / Фото з інстаграм-сторіс