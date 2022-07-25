Комір, а не воротник і шкарпетки, а не носки: найтиповіші помилки словниках модниць

Ви часто, мабуть, звертали увагу, що при пошуку у Google нам трапляються росіянізми, які мали б мати український відповідник. Саме тому у наш побут увійшли слова "носки", "застьобка" та інші, замість питомо українських слів.

Звісно, є ще така річ, як "вторинна асиміляція" – коли слова спочатку були в українському вжитку, згодом вони "перекочували" у російську мову, а тепер ми їх відмовляємось використовувати, вважаючи, що це росіянізми. Проте це не так.

До слова Штани, а не брюки і мереживо, а не кружево: приклади "стильної" українізації

Варто також додати, що українська та російська мови – далеко не близькі за спорідненістю. За словами філолога та авторки Юлії Сливки, за спорідненістю до української мови російська посідає приблизно 13 місце. Тому блогерка та стилістка Яна Платонова, яка за освітою теж є філологом, ділиться добірками слів, які ми щоденно використовуємо, що стосуються гардеробу. У них вона розповідає про росіянізми, які, на жаль, вкоренились у нашому вжитку, і як їх красиво можна замінити.

Бачу сенс в тому, що роблю і ваш інтерес до цього, тому продовжую. Хочу нагадати, що всі приклади я беру з цифрового простору, тобто всі перші слова – це реальні форми вживання, які я нотую і беру в рубрику. У мене вже зібралося матеріалу на кілька майбутніх добірок,

– каже стилістка.

Ось деякі приклади з них:

обзор колекції – огляд колекції

розпродажа – розпродаж

хутровий – хутряний

застьобка – застібка

воротник – комір, комірець

носки – шкарпетки

пуговиця – ґудзик

До теми Не платок, а хустина і стьобаний, а не стьоганий: приклади "стильної" українізації

Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua

Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua

Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua

Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua

Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua

Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua

Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua