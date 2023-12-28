Як взимку одягнутися чоловікам: 5 стильних формул, які сподобаються всім

Чоловіча мода не менш вибаглива, ніж жіноча. Щоб образ був бездоганний, речі мають добре поєднуватися між собою. Та що не менш важливо – вбрання має бути не лише стильним, але й теплим.

Чоловіки люблять віддавати перевагу теплу та комфорту, тому треба добре подумати над тим, що саме їм одягнути взимку. Втім, якщо у гардеробі є певні базові речі, тоді сформувати модний образ буде набагато легше.

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У представленій нижче добірці можна підібрати комплекти як на прохолодні, так і на теплі дні, з кежуальною чи офіційною ноткою. Різноманітні образи дозволять створити аутфіт для різних подій – походу в офіс, побачення, зустрічі з друзями чи просто прогулянки.

Важливо, щоб у чоловічому гардеробі був джемпер нейтрального кольору, штани, светр, водолазка, джинси, вельветовий светр, пальто, куртка та лофери, чоботи чи кросівки.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Ці образи дещо вишукані, тож не всім підійдуть, однак верхній одяг чи взуття ви можете завжди замінити на те, в чому чоловік почуває себе комфортно.

Образи на зиму для чоловіків

️пальто + футболка + джемпер + штани + лофери

пальто + светр + штани + кросівки

куртка + сорочка + светр + штани + чоботи

пальто + джемпер + светр на плечі + джинси + лофери

куртка + джемпер + вельветові штани + лофери



Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style



Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style



Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style



Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style



Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style



Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style



Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style



Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style



Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style