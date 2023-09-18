5 пар чобіт, які мають бути у вашому осінньому гардеробі

Минула вже половина вересня, а це означає, що нам час задуматися над взуттям, яке ми будемо одягати в холодну пору. Розповідаємо про найпопулярніші чоботи, які мають бути у вашому гардеробі цього сезону.

Якщо ви хочете потішити себе цього сезону новою парою взуття, то маєте чудову можливість обирати серед великої різноманітності чобіт, які будуть актуальними восени.

Читайте також Яке взуття ніколи не вийде з моди: добірка, без якої не обійтися восени

Тенденція щодо чобіт зберігається на модній арені набагато більше, ніж з скажімо, сезонним літнім взуттям – кросівками, сандалями чи балетками. Інвестиція у балетки дозволить вам бути впевненою в тому, що вони не вийдуть з моди за кілька років.

Взуття з гострим носком

Підкресліть свою внутрішню ікону моди 90-х років за допомогою гладких та стильних чорних чобіт на підборах із гострим носком.

Моточоботи

Якщо ви любите бунтарські образи, то ці чоботи вам ідеально підійдуть. Інфлюенсери носять їх з джинсами, спідницями та сукнями. Модниця Ельза Госк одягнула моточоботи з вінтажною потертою курткою та пов’язкою на голові.

Чоботи з крокодилячої шкіри

Обробка під крокодила завжди виглядає дуже елітно, і цього сезону ці чоботи будуть популярними. Поєднуйте таке взуття зі спідницями та сукнями.

Ковбойські чоботи

Ці чоботи вже давно стали фаворитами модниць. Шукайте для себе взуття класичних кольорів – бежевого чи чорного.

Чоботи до колін

Носіть такі чоботи з міні-спідницями або сукнями з розрізом до стегон, щоб підкреслити їх повною мірою.