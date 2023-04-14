5 готових образів з білою футболкою, які ви захочете одягнути в ці вихідні: ефектна добірка

Ми можемо щодня бачити красиві образи, втім коли справа доходить до нашого гардеробу, стає важко обрати щось серед всього різноманіття вбрання. Редакція Vogue зібрала 5 готових формул, якими ви можете скористалися для створення стильного аутфіту.

Весна – ідеальний час, щоб повернутися до наших улюблених речей та поповнити гардероб трендовим вбранням. Біла футболка – незаперечна база, яка є в гардеробі кожної дівчини.

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Її можна носити не лише з базовими джинсами, але й зі спідницями, штанами палаццо та карго. Попри те, що в моді зараз довгі джинсові спідниці, твідові жакети та шкіра, не забувайте про вічну класику, з якою ви зможете стильно поєднати всі ці речі. Біла футболка ідеально впишеться під всі трендові вбрання, які презентували дизайнери цього року.

Придивіться до 5 комплектів образів, які допоможуть вам створити ідеальні образи на вихідні.

Біла футболка з твідовим жакетом

Такі жакети без коміра з твіду у стилі Chanel вже почали підкорювати серця знаменитих інфлюенсерів. Найкраще вони виглядають в парі з білою футболкою, джинсами та мінімалістичними балетками.



Стильні образи з білою футболкою / Фото з Instagram

Біла футболка з костюмом

Це ідеальне поєднання класики, яке ви можете комбінувати, як із взуттям на підборах, так і з кросівками.



Стильні образи з білою футболкою / Фото з Instagram

Біла футболка зі шкіряною спідницею

Шкіра цієї весни така ж популярна, як і денім, тому сміливо поєднуйте шкіряну спідницю з білою футболкою. Також ви можете додати зверху жакет.



Стильні образи з білою футболкою / Фото з Instagram

Біла фуболка і денімова спідниця

Джинсова спідниця б’є всі рекорди, тож обійти цей тренд просто неможливо. Доповнюйте look для багатошаровості сорочкою та довершуйте лоферами чи будь-яким іншим взуттям.



Стильні образи з білою футболкою / Фото з Instagram

Біла футболка і штани карго

Для створення мінімалістичного та стильного образу, спробуйте приміряти білу футболку зі штанами карго в тон та одягнути зверху стьобану куртку.

Стильні образи з білою футболкою / Фото з Instagram