5 готових образів з білою футболкою, які ви захочете одягнути в ці вихідні: ефектна добірка
Джерело:інстаграм Vogue
Ми можемо щодня бачити красиві образи, втім коли справа доходить до нашого гардеробу, стає важко обрати щось серед всього різноманіття вбрання. Редакція Vogue зібрала 5 готових формул, якими ви можете скористалися для створення стильного аутфіту.
Весна – ідеальний час, щоб повернутися до наших улюблених речей та поповнити гардероб трендовим вбранням. Біла футболка – незаперечна база, яка є в гардеробі кожної дівчини.
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Її можна носити не лише з базовими джинсами, але й зі спідницями, штанами палаццо та карго. Попри те, що в моді зараз довгі джинсові спідниці, твідові жакети та шкіра, не забувайте про вічну класику, з якою ви зможете стильно поєднати всі ці речі. Біла футболка ідеально впишеться під всі трендові вбрання, які презентували дизайнери цього року.
Придивіться до 5 комплектів образів, які допоможуть вам створити ідеальні образи на вихідні.
Біла футболка з твідовим жакетом
Такі жакети без коміра з твіду у стилі Chanel вже почали підкорювати серця знаменитих інфлюенсерів. Найкраще вони виглядають в парі з білою футболкою, джинсами та мінімалістичними балетками.
Стильні образи з білою футболкою / Фото з Instagram
Біла футболка з костюмом
Це ідеальне поєднання класики, яке ви можете комбінувати, як із взуттям на підборах, так і з кросівками.
Стильні образи з білою футболкою / Фото з Instagram
Біла футболка зі шкіряною спідницею
Шкіра цієї весни така ж популярна, як і денім, тому сміливо поєднуйте шкіряну спідницю з білою футболкою. Також ви можете додати зверху жакет.
Стильні образи з білою футболкою / Фото з Instagram
Біла фуболка і денімова спідниця
Джинсова спідниця б’є всі рекорди, тож обійти цей тренд просто неможливо. Доповнюйте look для багатошаровості сорочкою та довершуйте лоферами чи будь-яким іншим взуттям.
Стильні образи з білою футболкою / Фото з Instagram
Біла футболка і штани карго
Для створення мінімалістичного та стильного образу, спробуйте приміряти білу футболку зі штанами карго в тон та одягнути зверху стьобану куртку.
Стильні образи з білою футболкою / Фото з Instagram