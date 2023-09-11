Жакет – незмінна річ в осінньому гардеробі: стильні образи на кожен день

Жакет – річ, яку ми носимо незалежно від сезону. І якщо влітку ми хоч інколи про нього забуваємо у спекотні дні, то восени він вкрай необхідний для створення наших образів.

Жакет розміру оверсайз та в класичному кольорі може служити нам безкінечно. Саме з жакетом ми зможемо створити чимало формальних чи розслаблених образів.

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Блейзер є справжньою позачасовою класикою, яка неодмінно має бути у вашому осінньому гардеробі. Саме в демісезонний період жакет виконує головну роль, оскільки заміняє куртки, тренчі та пальта.

Жакет є основою базового гардероба, тож прослужить нам багато сезонів, тож придбати його буде вигідною інвестицією.

Обирайте для себе на осінь жакети чорного, бежевого чи сірого кольору. Саме вони зможуть довершити всі ваші найкращі образи з джинсами, штанами, футболками, лонгслівами та будь-яким взуттям, аксесуарами і прикрасами.

Якщо хочете експериментувати – поєднуйте жакет з кепкою. Останнім часом інфлюенсери все частіше транслюють на собі саме таку стилізацію, яка виглядає досить свіжо та цікаво.

Допоки дозволяють погодні умови – одягайте жакет з білими штанами. Такі образи також мають чудовий вигляд. У вересні ще можете поєднувати жакет з атласними спідницями довжини міді та джинсовими спідницями з розрізом. Окрім того, не забувайте носити жакет в парі з костюмними штанами.