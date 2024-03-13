З чим і як носити тренд: 10 невимовних образів від зірок стрітстайлу

Навесні тренч є чи не найпопулярнішим верхнім одягом. З року в рік модниці поповнюють ним свої образи, оскільки тренчкот є вічною класикою. У моді завжди буде пісочний базовий колір та мінімалістичний фасон, але разом з тим модні дівчата все частіше почали демонструвати цікавіші варіації тренча.

Тренч шиють з водонепроникної тканини, тож він залюбки підійде для сонячної чи дощової погоди, оскільки не дозволить вам змокнути, пише Fashion 24. Модні шкіряні тренчі теж мають властивість відштовхувати воду, тому такий верхній одяг обов’язково треба мати у своєму гардеробі.

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Інтегрувати тренч можна в будь-який стиль. Він чудово поєднується з сукнями та чоботами на підборах, з джинсами та лоферами чи з лосинами та кросівками. Купуючи тренч ви можете бути впевненими в тому, що ви зумієте стилізувати його з офісною, романтичною, кежуальною чи спортивною капсулою.

Важливо лише підібрати модель відповідно до модних трендів та вашого стилю. Класичні бежеві тренчі нікуди не ділися, але все частіше можна помітити, як модниці обирають для себе базові тренчі в чорному чи графітовому кольорі, а то й взагалі роблять ставку на молочний колір.

Також стильні дівчата залюбки стилізують шкіряні тренчі різних кольорів – від класичного білого до стриманого світло-гірчичного чи ефектного бордового. На своїх прикладах вони демонструють, наскільки ж цей верхній одяг є практичним та універсальним. Це золота база серед всього весняного одягу, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини.

Перші місяці весни – це найпопулярніший час для носіння тренчів, тож ми зібрали 10 найкращих комбінацій від зірок стрітстайлу, щоб ви надихнулися на модний та ефектний look та змогли його повторити на основі власного вбрання.

Тренч + білі штани

Тренч + штани

Тренч + джинси

Тренч + спідниця

Підбирайте до тренча цікавий головний убір – берет чи бейсболку та не забувайте про сумку. Цього сезону в моді сумка-кошик, замшева, біла, з верхньою ручкою та клатч. Більше читайте про трендові сумки в нашому матеріалі.