Картата сорочка повертається в моду: цікава добірка на літо та осінь

Сорочка в клітинку тріумфально повертається в моду. Вона має всі шанс замінити популярну білосніжну та блакитну сорочку оверсайз.

Предмет гардероба у стилі гранж, який був дуже популярним у 1990-х роках, повертається в моду цього року.

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Картаті сорочки важко назвати антитрендовою річчю, адже вони ніколи не виходили з моди. Єдине, що їхня популярність дещо згасала на недовгий період. Тепер у нас знову є можливість одягнути сорочки в клітинку та створити стильні аутфіти.

Така сорочка є практичною, стильною та функціональною річчю. Наразі переживає своє fashion-переродження, тож радимо вам придивитися до цікавих образів, які ви можете приміряти вже відтепер.

Сорочка додасть образам трендової багатошаровості і креативності. А найбільшою її перевагою є те, що картату сорочку можна використовувати в образах цілий рік,

– зазначила у своєму інстаграм-дописі стилістка.

Щоб створити незвичний та цікавий образ – носіть сорочку з короткою і довгою спідницею, а також з сукнями. Також одягайте її під топ замість класичної сорочки чи жакета.

Пов’язуйте сорочку на талії та створюйте багатошарові образи завдяки жакету, світшоту чи шкіряної куртки. Також до багатошарових образів належить поєднання сорочки з футболкою і шкіряною курткою чи жакетом. Важливо лише, аби куртка та жакет були вільними та не обтяжували вас маленьким розміром.

Восени спробуйте покреативити та поєднати сорочку з популярними карго, застилізувати її поверх тренча та створити розслаблений образ завдяки шкірянці оверсайз та джогерам.



Модні образи з картатою сорочкою / Фото з Instagram



Модні образи з картатою сорочкою / Фото з Instagram



Модні образи з картатою сорочкою / Фото з Instagram



Модні образи з картатою сорочкою / Фото з Instagram



Модні образи з картатою сорочкою / Фото з Instagram



Модні образи з картатою сорочкою / Фото з Instagram



Модні образи з картатою сорочкою / Фото з Instagram