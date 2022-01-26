Жюлі Феррері демонструє на своїй сторінці в інстаграмі жіночні та елегантні аутфіти. Її основну частину гардероба займає базовий одяг, який вона легко поєднує з трендовими елементами та розбавляє яскравими деталями.
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Архітекторка живе в сонячному місті Аяччо, що на Корсиці, тож вже сміливо приміряє на собі весняні речі та показує, як з чим можна вдало поєднати головний верхній одяг березня – пальто.
Образ Жюлі Феррері
Дівчина одягнула на прогулянку коротку чорну спідницю та синю блузу. Зверху вона приміряла двостороннє пальто синього кольору з салатовим поясом.
Жюлі доповнила образ короткими чорними чоботами на підборах з квадратним носком та довгим яскравим шарфом в різнокольорові клітинки Acne Studios.
Інфлюенсерка зачесала великий хвіст та довершила весняний look чорними сонцезахисними окулярами.
Модний образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки
Модний образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки
Модні весняні образи знаменитостей
Марго Роббі приміряла розкішне білосніжне пальто від Chanel;
Лея Сфез прогулялася Парижем у стьобаній куртці;
Дженніфер Лопес показала наймодніше пальто весни.