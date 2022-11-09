З чим носити пуховик цієї осені: найкращі варіанти

Погода в листопаді вже досить мінлива та поєднує в собі ознаки не лише осінньої, але й зимової погоди. Часто в цей місяць встановлюється сніговий покрив. В листопаді варто відкласти легкі тренчі та шкірянки та одягнутися в теплий пуховик.

Завдяки своїй багатофункціональності пуховик можна носити з будь-яким вбранням та взуттям, пише 24 канал. На прикладі інстаграм-зірок ми розібралися з чим найкраще носити пуховик.

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З масивним взуттям

Носіть пуховики з черевиками на масивній платформі, дутиками або уггами. Ці взуття зараз є популярними, тож не лише подарують ногам тепло, але й додадуть вашому аутфіту стилю.



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest

З кросівками

Деякі дівчата не можуть розпрощатися з улюбленими кросівками увесь рік, тож залюбки носять їх з пуховиками та дублянками. Чудово виглядають білосніжні кросівки в парі з іншими елементами гардероба в образі – шапкою, штанами чи сумкою.



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest

Total look

Пуховик чудово виглядає, якщо його одягати з речима одинакового кольору. Поєднуйте верхній одяг з джорегами, штанами-карго чи лосинами.



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest



Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest