Як цікаво носити хустку влітку: 5 образів, які допоможуть освіжити гардероб

Кожен сезон дивує якимись універсальними та цікавими речима, які можна б було застосувати в різних стилях та для різноманітних приводів. Влітку таким елементом гардероба є хустка – це один з найфункціональніших аксесуарів, який підійде для повсякдення, пляжу чи елегантного, офіційного виходу.

Хустку можна носити по-різному, оскільки в будь-якому випадку вона буде мати довершений та стильний вигляд. Для того, щоб вам легше було знайти застосування хустці, радимо придивитися до цікавих образів інстаграм-модниць.

Дивіться також Хобо – наймодніша сумка літа: які саме варіанти варто додати у свій гардероб

Як головний убір

Це один з найпопулярніших способів носіння хустки в літню пору. Він виконає не лише декоративну, але й естетичну функцію, але й захистить голову від палючого сонця. Одягайте хустку подібно до косинки чи бандани.



Стильні образи з хусткою на літо / Фото Elle

На шиї

Оберіть хустку з невагомої натуральної тканини та недбало зав’яжіть навколо шиї. Вона вдало доповнить сукню чи витончену блузу з розщепнутими ґудзиками.



Цікаві образи з хусткою на літо / Фото Elle

На сумці

Аксесуари на сумках знову стають модними. Оберіть для себе яскраву хустину з принтом, яка вдало виділить образ. Просто зав’яжіть її на ручці сумки.



Стильні образи з хусткою на літо / Фото Elle

Вплетена у волосся

Хустина також може слугувати прикрасою для волосся. Вплетіть її в косу чи обв’яжіть нею хвостик. Також хустку можете скрутити та одягнути як обруч.



Модні образи з хусткою на літо / Фото Elle

Як топ

Цього року все частіше дівчата одягають хустку замість топу, зав’язуючи на спині. Доповнюйте такий топ джинсами, штанами чи шортами.



Стильні образи з хусткою на літо / Фото Elle

Також радимо не забувати про такий трендовий аксесуар як капелюх. Популярні убори цього літа включають панамку, ковбойський капелюх, солом’яний капелюх та класичний капелюх. Як та з чим їх носити читайте в нашому матеріалі.