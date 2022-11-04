7 ідей, як носити худі восени: найкращі образи

Восени ми завжди віддаємо перевагу теплим та затишним речам. Майже кожна дівчина має у своєму гардеробі худі, яке є досить комфортним та стильним. З чим носити цю річ восени – читайте далі.

Худі пошите вільного крою або має розмір оверсайз, з капюшоном, довгими рукавами, що повністю закривають кисті, з характерною кишенею-кенгуру та товстими шнурками.

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Худі – це той елемент гардероба, що не виходить з моди. Він органічно вписується у повсякденні образи та поєднується з різними предметами гардеробу.

Найчастіше дівчата поєднують худі з джинсами чи спортивними штанами. Цей варіант дуже звичний та простий, але й банальний. Зараз є чимало стильних варіацій, з чим можна стилізувати цю річ.

Худі і тренч

Худі в парі з джогерами, кросівками і тренчем досить вдало виглядає. Не бійтеся розширювати свої горизонти та використовувати класичний тренчкот зі спортивними елементами гардероба.



Найкращі образи з худі / Фото з Instagram

Худі і шкірянка

Шкіряна куртка та худі виглядають дуже ефектно. Доповнюйте образ класичними джинсами прямого крою або ж шкіряними штанами. Вдало зі шкірянкою та худі дивляться не лише кросівки, але й чоботи на підборах.



Найкращі образи з худі / Фото з Instagram

Худі і костюм

Придивіться уважніше до такої цікавої та нестандартної комбінації. Худі зі штанним костюмом чи спідницею з жакетом виглядає напрочуд стильно.



Найкращі образи з худі / Фото з Instagram

Худі і жакет

Якщо ви слідкуєте за модними виходами інфлюенсерів, то могли помітити, що такі знаменитості як Кендалл Дженнер чи Гейлі Бібер просто обожнюють поєднувати худі з жакетом. Довершувати образ можна кросівками або чоботами на підборах.



Найкращі образи з худі / Фото з Instagram

Худі і жилет

Худі з жилеткою дуже просте та вдале поєднання на осінній сезон. Доповнюйте низ теплими джогерами, черевиками, а зверху можете завершити образ головним убором – шапкою чи бейсболкою.



Найкращі образи з худі / Фото з Instagram

Худі і спідниця

Таке поєднання можуть собі дозволити лише дуже сміливі дівчата. Тут важливо лише не вийти за рамки дозволено та не зробити образ смішним. Нехай у створенні такого сміливого аутфіту вам допоможе надивленість на образи світових фешіоністок.



Найкращі образи з худі / Фото з Instagram

Худі і пальто

Найпопулярнішим поєднанням є худі і пальто. Дівчата поєднують річ з легінсами, джинсами та джогерами, доповнюючи кросівками чи чоботами на підборах.



Найкращі образи з худі / Фото з Instagram