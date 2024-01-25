Захочете повторити: цікаві образи з гороховим принтом, які будуть в моді навесні

Гороховий принт – це класика, яка не вийде з моди, тому важливо знати, з чим саме добре поєднується принт polka dot. Найкращі ідеї для втілення радимо почерпнути від образів моделей, які входили на подіум в речах у горошок.

Ви могли й не знати, але вперше гороховий принт з’явився на культовій сукні Мінні Маус. Згодом дизайнери почали додавати цей принт у колекції свого одягу. Виглядають речі в принт polka dot красиво та стильно. Важливо лише їх правильно поєднувати з іншим вбранням.

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Для сезону весна-літо 2024 бренд Dolce & Gabanna представили сукню в горошок, MaisonMargiela – пальто, а бренд Vivetta – спідниці в масивний горошок. Якщо ви плануєте носити цього сезону культовий принт, то рекомендуємо шукати натхнення в стилізації образів від різноманітних світових брендів.

Кардиган + спідниця в горошок

Це поєднання доволі просте й зрозуміле. Спідницю в горошок довжини міді чи міні спробуйте поєднати з однотонним кардиганом. Спробуйте його підібрати під колір горошин.



Стильні образи з речима в гороховий принт / Фото Vogue

Сукня в горошок + капронові колготки

Поєднання сукні та капронових колготок – це класика, яка всім зрозуміла. Навесні сміливо одягайте чорну сукню в білий горошок та поєднуйте з чорними колготками.



Стильні образи з речима в гороховий принт / Фото Vogue

Корсетний топ + мішкуваті джинси

Вузький верх ідеально пасує до мішкуватих джинсів. Поєднання корсетів з джинсами – це свіжа та ефектна стилізація, яка нікого не залишить байдужим. Обирайте в майбутньому сезоні корсетний топ, який підкреслить статуру та матиме бездоганний вигляд з утилітарним денімом.



Стильні образи з речима в гороховий принт / Фото Vogue

Сорочка в горошок + шкіряна спідниця

Міксуйте сорочку в горошок зі шкіряною мініспідницею класичного чорного кольору або ж яскравого. Бренд Balmain в колекції весна-літо 2024 доповнив коричневу сорочку червоною спідницею.



Стильні образи з речима в гороховий принт / Фото Vogue