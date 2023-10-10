З чим француженки носять джинси: наймодніші образи, які ви можете повторити

Джинси є найпопулярнішим елементом гардероба на осінь. Француженки також люблять джинси та носять їх з різноманітним верхом та взуттям.

Французькі модниці, як і ми, носять джинси незалежно від сезону. Якщо хочете надихнутися естетикою модних парижанок – радимо придивитися до їхніх модних образів.

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З джинсовою сорочкою

Француженки хоч і люблять мінімалістичні та класичні поєднання, втім вони також слідкують за модою та знають, що цього року модно поєднувати денім з денімом. Модниця Лея Сфез стилізувала блакитні джинси з синьою сорочкою.

Зі смугастим кардиганом

Дівчата з Франції обожнюють смугасті речі, тож носять їх у різних варіаціях. Вони обирають футболки, лонгсліви, светри та кардигани. Модниця Жюлі Феррері обирає для себе вкорочений кардиган, який поєднує зі світлими джинсами та блакитними кросівками.

З пальтом

Поєднання пальта з джинсами – найактуальніший аутфіт, який легко повторити. Щоб ваш образ був витриманий в одній колірній гамі, обирайте до темного пальта чорні джинси та водолазку.

З жакетом

Стильна Алекс Рів’єр показує, як вдало поєднати в одному образі кілька кольорів. Інфлюенсерка обирає для себе блакитну сорочку, яку поєднує з жакетом сірого кольору та червоними кросівками.