4 види взуття, які підходять до джинсів кльош: стильні образи на весну

Цього сезону джинси будуть на піку популярності, оскільки денім є одним з найактуальніших тканин весни. З початку року зросла кількість пошукових запитів щодо джинсів, тож радимо вам звернути увагу на джинси кльош та взуття, яке до них найбільше підходить.

Чим ближче ми наближаємося до весни, тим більше розуміємо, що денім виходить на перший план.

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Стилісти зауважують, що зараз особливу популярність здобули джинси карго, денімові спідниці та багато інших джинсових речей. Модні дівчата з Лондона, Парижа чи Лос-Анджелеса почали використовувати у своїх виходах не лише останні модні новинки, але й джинси кльош.

До джинсів кльош радять обов’язково одягати взуття на підборах, втім ці джинси гарно виглядають зі взуттям на плоскій підошві.

Платформа

Найбільше джинси кльош з платформою стилізують француженки. Модниця із Корсики Жюлі Феррері постійно одягає туфлі на платформі з джинсами кльош і це справді виглядає досить гарно. У профілі дівчини є багато стильних образів з джинсами, які ви можете повторити.



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram

Босоніжки на ремінцях

Таке поєднання підійде для тих, хто любить мінімалізм. Використовуючи базові блакитні джинси, додайте цікавинки завдяки яскравим босоніжкам, як це робить інфоюенсерка Наомі Росс. Або ж приміряйте босоніжки в класичному білому чи чорному кольорі, як одягає їх Джессіка Скай.



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram

Чоботи з мигдалевим носком

Туфлі з мигдалевим носком чудово поєднуються з джинсами кльош. Звичайні сині джинси можна замінити на білі, доповнивши look блейзером.



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram

Взуття на плоскій підошві

Спробуйте приміряти джинси кльош із сандалями на липучках чи в’єтнамками на товстій підошві, як це елегантно продемонструвала інфлюенсерка.



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram