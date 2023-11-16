З чим носити дублянку цієї зими: 3 найкращих ефектних образи

Багато хто оминає дублянки з думкою, що таке вбрання вже не в тренді і його важко стилізувати. Пропонуємо поглянути на 3 стильні образи, що змінять вашу думку.

Погода взимку буває мінливою, тому без кількох варіантів верхнього одягу не обійтися. До свого гардеробу можна додати дублянку, яка справді зможе зігріти вас у будь-яку погоду.

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Як стилізувати дублянку

Смугасті кофтинки та спідниця

Смугастий светр та спідниця точно знайдуться у вашому гардеробі та матимуть вдалий вигляд разом. До цього вбрання найкраще пасуватиме коротка дублянка. Колготки та лофери вдало довершать аутфіт.



З чим носити дублянку / Фото Image

Зі шкіряними штанами

Коротка темно-коричнева дублянка матиме бездоганний вигляд у комбінації зі шкіряними штанами. Кашеміровий джемпер та улюблені кросівки зроблять аутфіт не лише стильним, але й комфортним.



З чим носити дублянку / Фото Image

Уггі

Уггі, вузькі штани або легінси, біла футболка – те, що створить ще один вдалий look на зиму. Сюди пасуватиме подовжена дублянка.



З чим носити дублянку / Фото Image