З чим носити білу сорочку: універсальні образи, які підійдуть всім
Біла сорочка – це базова та універсальна річ у гардеробі. Раніше вона асоціювалася в нас виключно з офісним дрес-кодом, зараз же її можна носити як повсякденну річ. Окрім того, біла сорочка досі залишається найкращим варіантом для формальних заходів.
Якщо ви хочете носити сорочку в повсякденному житті та не виглядати в ній занадто офіційно, то пропонуємо вам розглянути найпоширеніші комбінації, які вам точно сподобаються.
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Сорочка з костюмом
Штанний костюм ідеально поєднується з білою сорочкою. Ця стилізація ідеально підійде для робочих буднів, якщо ви доповните її туфлями на підборах. А от на прогулянку з друзями одягайте кросівки чи мюлі, щоб зробити образ більш розслабленішим.
Актуальні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest
Білий + білий
Одягайте білу сорочку з улюбленими штанами чи джинсами в будь-яку пору року. Спробуйте її скомбінувати з білим низом. Такий монохромний образ буде виглядати дуже цікаво та ефектно.
Актуальні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest
Біла сорочка з джинсами
Базові блакитні джинси та біла сорочка – чудова стилізація для будь-яких неформальних виходів. Доповнюйте такий образ стильними балетками Мері Джейн, босоніжками чи кросівками.
Актуальні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest
Біла сорочка зі спідницею
Спідниця з сорочкою – безпрограшний варіант на літо. Візьміть до уваги плісировану мініспідницю у стилі Miu Miu, або джинсову спідницю максідовжини, яка зараз дуже популярна.
Актуальні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest
Біла сорочка з шортами
Влітку поєднуйте білу сорочку з шортами. Робіть ставку на мінімалістичний крій та базові кольори – чорний, білий, молочний чи бежевий. Для прогулянок з друзями обирайте сандалі, а для образів вихідного дня обирайте босоніжки на підборах чи туфлі.
Актуальні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest
Сорочка + штани
Надзвичайно стильно виглядають білі сорочки зі штанами палаццо в нейтральних кольорах. Також доповнюйте сорочку шкіряними штанами, які ідеально підійдуть для вечірньої прогулянки.
Актуальні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest