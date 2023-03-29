З чим французькі модниці носять джинси: ефектні образи, які ви можете легко повторити

Джинси – улюблена річ в гардеробі дівчат. Француженки люблять джинси та вміють їх грамотно поєднувати з улюбленими речами. Fashion 24 зібрав кілька стильних образів парижанок, які ви зможете легко повторити.

Аутфіти француженок завжди виглядають особливо та цікаво, навіть якщо це стандартні поєднання, які ми також застосовуємо у своїх виходах, пише 24 канал.

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Джинси ми носимо незалежно від пори року та різні моделі поєднуємо з будь-яким верхом, низом чи верхнім одягом. Якщо ви хочете надихнутися естетикою модних дівчат з Франції – радимо вам придивитися до їхніх стильних образів.

З пальтом

Француженки люблять доповнювати свої образи легким та невагомим верхнім одягом, втім пальта займають особливе місце у їхньому гардеробі. До джинсів та пальта вони обирають чоботи на підборах, лофери чи балетки.

З джинсовою курткою

Французькі дівчата не сильно люблять джинсові куртки, вони більше віддають перевагу жакетам, втім цього року денім настільки популярний, що Лея Сфез вирішила створити стильний look та обрала куртку в тон до джинсів.

Зі шкіряним тренчем

Шкіра вважається одним із найпопулярніших матеріалів у 2023 році після деніму, тож фешіоністи радо приміряють на собі цікаві тренчкоти. Парижанка поєднала тренч з темними джинсами та чорними кедами.

З сорочкою

У гардеробі парижанок ви знайдете цілу колекцію жакетів, втім місце також знайдеться для утеплених сорочок. Модниця Алекс Рів’єр, яка обожнює елегантні образи, приміряла на собі сорочку чорного кольору, яку поєднала з темно-синіми джинсами та лакованими чоботами на підборах.