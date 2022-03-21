Чеський глянець Elle помістив на обкладинку заплакану українку: зворушлива ілюстрація

Чеське видання Elle долучилося до підтримки України. Вони представили аудиторії цифрову квітневу обкладинку, на якій зобразили сумну та заплакану дівчину.

На знак підтримки України чеський глянець відмовився від звичних модних обкладинок та опублікував цифрову квітневу обкладинку, яка демонструє увесь біль українки.

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За ілюстрацію відповідала чесько-українська художниця Даніела Геродесова. Вона зобразила на блакитному тлі дівчину в жовтому светрі. Її обличчя – червоне від сліз та невисипання, а з очей капають сльози у вигляді українського прапора.

Головна редакторка чеського Elle попросила Соню Забугу (головна редакторка Elle Україна – 24 канал) написати вступну редакційну статтю, що стосується війни в Україні, яку цинічно розпочала Росія ще 24 лютого.

"Хто б міг подумати, що слова про військові дії, які ми пам’ятаємо з підручників історії про Другу світову війну, стануть суворою реальністю в житті сучасних українців. Хто б міг подумати, що через 77 років після закінчення Другої світової війни мирні жителі України будуть ночувати в протиатомних укриттях, міста обстрілюватимуться з ракет, а танки пересуватимуться по вулицях, на яких нещодавно українці бігали у своїх звичайних обов’язках", – написала головна редакторка українського глянцю Соня Забуга.

Чесько-українська ілюстраторка Даніела Геродесова у своєму інстаграмі виставила на продаж роботу, яка прикрашає обкладинку чеського номера. Гроші від покупки вона надішле на допомогу українцям.

Раніше українське видання Elle представило свою нову digital-обкладинку. Обкладинка глянцю представлена канвою, на якій червоними нитками вишито слово "Hope" (Надія). Буква "О" зображена у вигляді соняшника, який проростає на нашому родючому чорнозему.



Березнева digital-обкладинка Elle

Згодом підтримати українських колег вирішила французька редакція. На обкладинку вони помістили дівчину з блакитно-жовтим прапором на плечах, з пов’язкою та намальованими на обличчі прапорами України.



Французька обкладинка Elle / Фото з інстаграму глянцю