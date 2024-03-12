Гості вечірки Vanity Fair: як виглядали образи найвідоміших зірок на червоній доріжці

Кожного року після церемонії Оскар на зірок чекає вечірка Vanity Fair, на якій вони демонструють вже кардинально інші образи. На afterparty знаменитості обирають розслаблені сукні, які доволі часто бувають відвертими.

Це вже традиційно журнал Vanity Fair збирає під одним дахом всіх голлівудських зірок після офіційної частини найважливішого заходу в світі кіно, пише Fashion 24.

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Вечірка відрізняється тим, що ній з’являються зірки, яких не було на Оскарі. Здебільшого це моделі та світські леді. Як завжди, знаменитості змагалися за найкращий образ, адже готувалися до своїх виходів ще задовго до самої події.

На наймасштабнішу вечірку після Оскара приїхали всі відомі зірки: Дженніфер Лоуренс, Кендалл Дженнер, Емілі Ратаковскі, Марго Роббі, Кайлі Дженнер, Періс Гілтон та багато інших.

Періс Гілтон у Sabina Bilenko



Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Марго Роббі у Mugler



Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Дженніфер Лоуренс у Givenchy



Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер у Maison Margiela



Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кайлі Дженнер у Ludovic de Saint Sernin



Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кетрін О'Гара у ROBERT WUN



Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Емілі Ратажковскі у Jacquemus



Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кріс Дженнер у Oscar de la Renta



Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Розі Гантінгтон Вайтлі у Valentino



Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images