Гості вечірки Vanity Fair: як виглядали образи найвідоміших зірок на червоній доріжці

12 березня 2024, 11:16
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Кожного року після церемонії Оскар на зірок чекає вечірка Vanity Fair, на якій вони демонструють вже кардинально інші образи. На afterparty знаменитості обирають розслаблені сукні, які доволі часто бувають відвертими.

Це вже традиційно журнал Vanity Fair збирає під одним дахом всіх голлівудських зірок після офіційної частини найважливішого заходу в світі кіно, пише Fashion 24.

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Вечірка відрізняється тим, що ній з’являються зірки, яких не було на Оскарі. Здебільшого це моделі та світські леді. Як завжди, знаменитості змагалися за найкращий образ, адже готувалися до своїх виходів ще задовго до самої події.

На наймасштабнішу вечірку після Оскара приїхали всі відомі зірки: Дженніфер Лоуренс, Кендалл Дженнер, Емілі Ратаковскі, Марго Роббі, Кайлі Дженнер, Періс Гілтон та багато інших.

Періс Гілтон у Sabina Bilenko


Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Марго Роббі у Mugler


Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Дженніфер Лоуренс у Givenchy


Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер у Maison Margiela


Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кайлі Дженнер у Ludovic de Saint Sernin


Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кетрін О'Гара у ROBERT WUN


Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Емілі Ратажковскі у Jacquemus


Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кріс Дженнер у Oscar de la Renta


Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Розі Гантінгтон Вайтлі у Valentino


Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Автор: Юлія Турелик