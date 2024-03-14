Застаріла прикраса стала хітом 2024 року: її постійно носить перша леді України

Час від часу те, що вважалося антитрендом, знову повертається в моду. До топу з горловиною, капрі та короткого пальта, в тренди повертаються брошки. Чимало модниць зовсім забули про них, втім на подіумах цей аксесуар з’являвся все частіше.

Дизайнери люблять передивлятися архіви та знову робити актуальними певні речі, взуття чи аксесуари, які всім забулися. У 2024 році в моду повертаються брошки, які дуже любить та постійно носить перша леді Олена Зеленська.

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Бренди пропонують прикріплювати брошку на звичних для нас місцях – лацкані пальта чи жакеті. Бренди від Tory Burch до Miu Miu презентували брошки на вбранні нової колекції, тому вам обов’язково варто додати цю річ до свого гардероба.

Та якщо раніше в моді були невеличкі брошки, то вже зараз дизайнери створюють ледь не 15-сантиметрові аксесуари у вигляді квітки – зі стеблом, листям та бутоном. Брошку у вигляді тюльпана в золотому кольорі створив Erdem, бренд Givenchy приєднався до квіткового тренду та презентував теж тюльпан, але всіяв бутон камінчиками.



Брошки повертаються в моду у 2024 році / Фото Who What Wear

Tory Burch вирішили показати, що красивий аксесуар можна носити не лише на пальтах та жакетах, але й на лонгслівах. Та якщо захочете повторити цей трюк – будьте обережними, бо якщо у вас світла й тонка тканина, то брошка може залишити сліди від голки.



Брошки повертаються в моду у 2024 році / Фото Who What Wear

Інші бренди представили брошку у вигляді зірочки, букету квітів, спіралі, бантика чи бахроми. Колір можете обирати згідно з тим, які прикраси ви любите – сріблясті чи золоті.



Брошки повертаються в моду у 2024 році / Фото Who What Wear

Які аксесуари в моді у 2024 році

Цього року в моді масивні золотисті сережки, які були популярними ще у 80-х роках. Багато брендів вирішили їх повернути в моду в найкращих традиціях тих років.

Тенденцію на масивні сережки вже підтримали відомі модниці – Ельза Госк, Гейлі Бібер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та багато інших. Вони почали доповнювати свої елегантні образи ретро-сережками.