Британський Vogue опублікував фото Єлизавети II, які ніхто раніше не бачив: рідкісні кадри
Джерело:інстаграм Vogue British
Британський глянець Vogue не лише присвятив квітневу обкладинку Єлизаветі II, але й представив її рідкісні світлини, які раніше ніколи не публікувалися.
Популярне видання на честь платинового 70-річного правління королеви Єлизавети II презентувало особливу чорно-білу обкладинку з Її Величністю. Це фото було зроблене ще 1957 року. На новій квітневій обкладинці королева позує у діамантовій діадемі та коштовних ювелірних прикрасах.
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Платиновий ювілей Єлизавети II є першим 70-річним ювілеєм в історії британської монархії. Цю безпреценденту річницю Сполучене Королівство та Співдружність Націй відзначатимуть впродовж всього 2022 року.
95-річна Єлизавета II – найстаріший правлячий монарх у світі та найстаріша у світі глава держави. Її величність є покровителькою понад 600 благодійних та інших організацій.
Окрім обкладинки, британський Vogue вирішив показати світові рідкісні світлини Єлизавети II. На кадрах можна побачити королеву у діамантовій діадемі, з якою вона позувала для обкладинки глянцю. Відомо, що вона спочатку була зроблена для Георга IV.
У квітневому номері британського глянцю можна побачити маленьку Єлизавету у 2-річному віці. На світлині вона позує зі своєю мамою герцогинею Йоркською. Vogue також презентував фотографію юної принцеси Єлизавета з її сестрою принцесою Маргарет.
Читачі мають змогу побачити ексклюзивне весільне фото принцеси Єлизавети та герцога Единбурзького, а також світлину з відпочинку, на якій Єлизавета позує маленькою принцесою Анною та своїм собакою коргі.
Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму
Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму
Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму
Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму
Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму
Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму
Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму
Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму