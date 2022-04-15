Бренд вишиванок 2KOLYORY відправив на передову кілька сотень безкоштовних плитоносок

Український бренд вишиванок 2KOLYORY активно допомагає нашим захисникам. На передову засновники бренду вже передали понад 400 безкоштовних плитоносок.

Засновники бренду Ігор та Оксана Коваленки не перестають невпинно працювати над забезпеченням плитоносок нашим бійцям. З початком війни чимало українських брендів перекваліфікувалися та замість звичного вбрання почали шити одяг та бронежилети для військових.

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Ще з початку березня бренд вишиванок прийняв рішення налагодити виробництво плитоносок, які захищатимуть наших бійців. Тоді засновники бренду закупили необхідні ліпучки, стропи, фастекси, люверси, рамки, кпопки, армовані нитки та кіперну тасьму.

На інстаграм-сторінці для прихильників показали процес створення бронежилетів, вироблення яких є складним по структурі.

Оксана Коваленко зробила фото з плитоносками та зазначила, що 410 виробів вже відправилися на передову.

"Дякуємо тим, хто долучився фінансово до нашої ініціативи, це теж внесок кожного з вас. Кожної гривні та кожного долара! Разом ми подолали рекордну суму 1285000 гривень. Єдине про що шкодуємо це те, що не змогли задовільнити 2243 запити. Це фізично важко маючи в роботі лише 410 одиниці. Однак ми не зупиняємося, покращуємо модель, зменшуємо непотрібну фурнітуру, враховуємо зауваження військових! Працюємо далі!", – написала засновниця бренду вишиванок 2KOLYORY.