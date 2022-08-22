З капустою і буряком: бренд Oliz створив шовкову хустку, присвячену борщу

Український бренд Oliz створив бездоганну шовкову хустку, яку присвятив борщу. На хустині зображені головні складники українського борщу – капуста, буряк, морква, квасоля та картопля.

Київський бренд присвятив хустину визнанню українського борщу нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО.

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"Наш борщ визнано нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО й ми присвятили цій події хустину, вручну створивши малюнок у яскравих барвах, які ми добирали так, аби цей аксесуар пасував усім!", – зазначили розробники хустини.

Бренд назвав хустку "Борщ", а її принтом стали овочі, які входять до традиційних складників борщу – буряк, капуста, картопля, морква, цибуля, квасоля, перець, кріп та часник.



Український бренд створив хустину, присвячену борщу / Фото з Instagram

Український бренд Oliz виготовляє хустки із натурального італійського шовку твіл, а от принти наносять вручну.

На сайті бренду хустина представлена у двох розмірах. Коштує виріб від 3 500 до 5 200 тисяч гривень.

Дизайнерка бренду Христина Зборошенко хустини радять носити її навколо шиї, носи на голові, використовуй як пояс або просто накинути на плечі, оскільки цей малюнок треба демонструвати у всій красі.



Український бренд створив хустину, присвячену борщу / Фото з Instagram

"Найголовніша українська страва мала абсолютне право з‘явитися в модному просторі. Чому б не на шовкових хустках? Ми завжди готуємо борщ. Ділові жінки та богемні кралі, фермери та політики, у провінціях та ділових столицях світу варять борщ. Адже це ще один вид самоідентифікації, ланка нашого гену, яка єднає українців. Замовляють борщ в ресторанах, похизуватись перед іноземними друзями, варять вдома, майже чаклують, намагаючись підкорити серце партнера. Готують, намагаючись опанувати думки у тривожні часи, або, навпаки, куховарять у піднесеному настрої до свят. Це наш український дзен. Готуйте борщ, носіть борщ! Нехай наш борщ крокує світом!", – зазначили в інстаграм-дописі бренду.



Український бренд створив хустину, присвячену борщу / Фото з Instagram