Український бренд створив хустки з зображенням сарматського золота, яке з Херсона вивезла Росія

Надзвичайно цінні прикраси, які використав у принті бренд OLIZ, окупанти вивезли з Херсонського національного краєзнавчого музею під час окупації. Тож колекція має на меті підтримати фінансово постраждалу інституцію.

OLIZ – український бренд аксесуарів, який у співпраці з Херсонським обласним краєзнавчим музеєм створив колекцію шовкових хусток і твіллі. На них зображені золоті прикраси часів розквіту сарматської культури, які окупанти викрали з цього музею під час окупації.

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Що відомо про прикраси

Цей цінний спадок знайшли у 1985 році біля села Солонці Олешківського району. Прикраси датовані першим століттям до нашої ери.

Ось, що вивезли росіяни до анексованого Криму восени 2022 року:

діадему правительки, виготовлену з золотої пластини та прикрашену бурштином і гранатами;

сережку з масивною головою лева і підвіскою, неординарність якої полягає в специфічній формі – грива лева складається з трьох рядів спіральних конусів, прикрашених кульками зерні;

дві золоті підвіски, які мають складну форму, всередині якої містяться мініатюрні сердолікові кульки;

спіральні браслети з золотого дроту;

золоті прямокутні пластини, які нашивали на одяг, щоб підкреслити соціальний статус. На пластинах зображено зайців, які символізували родючість, і міфічних грифонів, що означали могутність, владу та силу.

Кожен з цих елементів на коштовностях стародавніх людей мав символіку, звертався до могутніх містичних сил та ставав амулетом-оберегом. Переносячи прикраси на хустки і твіллі, ми віримо, що ці унікальні артефакти вкрадені росіянами повернуться додому,

– пише про колекцію бренд.

Вкрадені прикраси, які стали основою для принту хусток / Фото з інстаграму OLIZ

Вкрадені прикраси, які стали основою для принту хусток / Фото з інстаграму OLIZ

Вкрадені прикраси, які стали основою для принту хусток / Фото з інстаграму OLIZ



Вкрадені прикраси, які стали основою для принту хусток / Фото з інстаграму OLIZ



Вкрадені прикраси, які стали основою для принту хусток / Фото з інстаграму OLIZ

Частина коштів від продажу дропу "Сарматське золото" піде на допомогу Херсонському музею.