OLIZ – украинский бренд аксессуаров, который в сотрудничестве с Херсонским областным краеведческим музеем создал коллекцию шелковых платков и твили. На них изображены золотые украшения времен расцвета сарматской культуры, которые оккупанты похитили из этого музея во время оккупации.

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Что известно об украшениях

Это ценное наследие нашли в 1985 году у села Солонцы Олешковского района. Украшения датированы первым веком до нашей эры.

Вот что вывезли россияне в аннексированный Крым осенью 2022 года:

диадему правительницы, которая изготовлена из золотой пластины и украшена янтарем и гранатами;

серьгу с массивной головой льва и подвеской, неординарность которой заключается в специфической форме грива льва состоит из трех рядов спиральных конусов украшенных шариками зерна.

две золотые подвески имеющие сложную форму внутри которой содержатся миниатюрные сердоликовые шарики

спиральные браслеты из золотой проволоки

золотые прямоугольные пластины, которые нашивали на одежду, чтобы подчеркнуть социальный статус. На пластинах изображены зайцы символизировавшие плодородие и мифические грифоны, которые означали могущество власти и силу.

Каждый из этих элементов на драгоценностях древних людей имел символику обращался к могущественным мистическим силам и становился амулетом-оберегом. Перенося украшения на платки и твилли мы верим что эти уникальные артефакты украденные россиянами вернутся домой

пишет о коллекции бренда.

Украденные украшения, которые стали основой для принта платков / Фото из инстаграммы OLIZ

Украденные украшения, которые стали основой для принта платков / Фото из инстаграммы OLIZ

Украденные украшения, которые стали основой для принта платков / Фото из инстаграммы OLIZ



Украденные украшения, которые стали основой для принта платков / Фото из инстаграммы OLIZ



Украденные украшения, которые стали основой для принта платков / Фото из инстаграммы OLIZ

Часть средств от продажи дропа "Сарматское золото" пойдет на помощь Херсонскому музею.