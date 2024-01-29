OLIZ – украинский бренд аксессуаров, который в сотрудничестве с Херсонским областным краеведческим музеем создал коллекцию шелковых платков и твили. На них изображены золотые украшения времен расцвета сарматской культуры, которые оккупанты похитили из этого музея во время оккупации.
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Что известно об украшениях
Это ценное наследие нашли в 1985 году у села Солонцы Олешковского района. Украшения датированы первым веком до нашей эры.
Вот что вывезли россияне в аннексированный Крым осенью 2022 года:
- диадему правительницы, которая изготовлена из золотой пластины и украшена янтарем и гранатами;
- серьгу с массивной головой льва и подвеской, неординарность которой заключается в специфической форме грива льва состоит из трех рядов спиральных конусов украшенных шариками зерна.
- две золотые подвески имеющие сложную форму внутри которой содержатся миниатюрные сердоликовые шарики
- спиральные браслеты из золотой проволоки
- золотые прямоугольные пластины, которые нашивали на одежду, чтобы подчеркнуть социальный статус. На пластинах изображены зайцы символизировавшие плодородие и мифические грифоны, которые означали могущество власти и силу.
Каждый из этих элементов на драгоценностях древних людей имел символику обращался к могущественным мистическим силам и становился амулетом-оберегом. Перенося украшения на платки и твилли мы верим что эти уникальные артефакты украденные россиянами вернутся домой
пишет о коллекции бренда.
Украденные украшения, которые стали основой для принта платков / Фото из инстаграммы OLIZ
Украденные украшения, которые стали основой для принта платков / Фото из инстаграммы OLIZ
Украденные украшения, которые стали основой для принта платков / Фото из инстаграммы OLIZ
Украденные украшения, которые стали основой для принта платков / Фото из инстаграммы OLIZ
Украденные украшения, которые стали основой для принта платков / Фото из инстаграммы OLIZ
Часть средств от продажи дропа "Сарматское золото" пойдет на помощь Херсонскому музею.