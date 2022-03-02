Бренд Balenciaga видалив усі пости в інстаграмі та залишив лише одне фото – прапор України
Джерело:інстаграм Balenciaga
Всесвітньо відомий бренд Balenciaga висловив свою підтримку Україні. Він видалив з інстаграму всі фото, окрім одного, державного прапора України.
Бренд Balenciaga заснований Крістобалем Баленсіагою, на знак підтримки Україні видалив зі свого інстаграм-акаунту всі фотографії з модними образами та рекламними кампаніями, на яких позувала Кім Кардашян, Джастін Бібер та Ізабель Юпппер.
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Креативний директор бренду Демна Гвасалія раніше вже підтримав Україну, коли поставив на аватарку фото на тлі українського прапора, а тепер вирішив зробити вагомий крок на офіційній сторінці Модного дому, за якою стежать понад 12 мільйонів людей зі всього світу.
Демна Гвасалія підтримав Україну / Скриншот сторінки дизайнера
Грузинський дизайнер є біженцем з Сухумі. Він також пережив увесь біль, коли змушений був тікати з рідних місць, після окупації росіянами Абхазії.
"Ми виступаємо за мир і жертвуємо WFP на підтримку першої гуманітарної допомоги українським біженцям. Найближчими днями ми відкриваємо наші платформи, щоб повідомляти та передавати інформацію про ситуацію в Україні. Перейдіть за посиланням у WFP, щоб зробити пожертвування зараз", – написав дизайнер у профілі.
Balenciaga підтримали Україну / Скриншот сторінки бренду