Нова it-bag сезону: як виглядає сумка, яку всі будуть додавати до свого гардеробу

Італійський модний бренд Bottega Veneta презентував нову сумку, яка вже зовсім скоро стане бажаною для кожної модниці. Вони стильна, зручна та невимовно красива.

Нову сумку креативний директор бренду Bottega Veneta Матьє Блазі презентував на початку лютого. Розкішна сумка Andiamo представлена в колекції весна-літо 2023.

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Аксесуар виконаний фірмовій #oldbottega стилістиці та у відомій для бренду техніці “intrecciato”, що з італійської означає «переплетений». Такі сумки вже стали фірмовим "підписом" бренду, хоч і переплетення не були головною фішкою марки.

На початку створення бренду компанія не мала швейних машин, які б змогли обробити товсті шматки шкіри, тому використовували тонку шкіру. Для того, щоб зробити сумки Bottega Veneta міцнішими, шкіру сплітали по діагоналі. Тепер це стало фірмовим знаком бренду.

Що відомо про нову сумку Bottega Veneta

Сумка є функціональною за рахунок довгої та короткої ручок та металевої пряжки. Аксесуар можна носити на плечі чи в руці.

“Andiamo” створена у у трьох розмірах: маленькому, середньому та великому. Серед кольорової палітри доступні 7 кольорів: "Білий", "Колір морозива", "Темний шоколад", "Льодовитий", "Травертин", "Чорнильниця" та "Винний".



Bottega Veneta представили нову сумку / Фото з L'officiel



Bottega Veneta представили нову сумку / Фото з L'officiel



Bottega Veneta представили нову сумку / Фото з L'officiel



Bottega Veneta представили нову сумку / Фото з L'officiel