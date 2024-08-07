Бездоганна пара: Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс вразили спільним виходом у світ

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі останні кілька тижнів активно перебуває у престурах, які присвячені виходу серіалу «Покинь, якщо кохаєш». У Нью-Йорку відбулася прем’єра стрічки, тож підтримати дружину прийшов її чоловік Раян Рейнольдс.

Фанати вже з нетерпінням очікують на появу фільму, з Блейк Лайвлі у головній участі. Після народження третьої дитини, акторка на деякий час призупинила свою кар’єру, втім тепер знову готова демонструвати прихильникам свої роботи.

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Красивий вихід Блейк Лайвлі

Майже всі образи акторки під час престуру були створені у квіткових аплікаціях чи принтах, тож на прем’єру фільму Блейк знову обрала барвистий образ. Акторка приміряла на собі плаття бюстьє в довжині міді від італійського бренду Versace. Сукня була оздоблена дорогоцінним камінням та вдало підкреслювала пишний бюст акторки.

Плаття знаменитість обрала не нове, а вінтажне з весняно-літньої колекції 2002 року. Образ Блейк доповнювали мінімалістичні золотисті босоніжки та елегантна зачіска з голлівудськими хвильками.

Зірки часто вдаються до того, що повторюють образи відомих людей. Так цього разу сталося з Блейк Лайвлі, яка одягнула плаття, як у 2003 році носила Брітні Спірс.

Чоловік акторки Раян Рейнольдс прийшов на прем’єру у сірому костюмі та білосніжній сорочці. Подружжя стояло на фотоколі та мило усміхалися.



Бездоганний вихід Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса / Фото Getty Images

Вже 8 серпня в Україні вийде фільм з Блейк Лайвлі у головній ролі. Білявка зіграла Лілі Блум – жінку, яка з дитинства бачила домашнє насилля у своїй сім’ї. Щоб почати життя спочатку, вона переїжджає до Бостона та знайомиться з нейрохірургом Райлом.

Згодом його поведінка починає нагадувати Лілі власного батька, тому перед нею з’являється вибір – залишатися в нещасливих стосунках чи розірвати це коло.