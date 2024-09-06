Блейк Лайвлі з'явилась на прогулянці в стильному образі: зможе повторити кожна дівчина

Знаменита подружня пара Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс з'явилися разом в об'єктиві папараці. Актори вже завершили свої промотури та насолоджувалися прогулянкою у Нью-Йорку.

Шлюб Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса є досить міцним серед голлівудських пар. Подружжя разом вже 12 років та виховують 4 дітей. Їхні світські виходи завжди супроводжуються сотнями спалахів фотокамер, а папараці постійно підловлюють їх за спільними прогулянками.

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Нещодавно в прокат вийшли два фільми: "Дедпул і Росомаха" з Раяном Рейнольдсом та "Покинь, якщо кохаєш" з Блейк Лайвлі. Обоє акторів були заклопотані прем’єрами в різних країнах, а тепер мають час побути разом. Американські репортери помітили пару та зазнімкували їхніі цікаві образи.

Аутфіт Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса

У повсякденному житті голлівудська акторка ніколи не одягається згідно з останніми тенденціями та не демонструє вишуканих образів. Здебільшого всі її аутфіти доволі прості та базові, тож їх зможе повторити кожна дівчина.

Образ Блейк ідеально підійде для вересневих прогулянок, коли погода стає помітно холоднішою. Акторка одягнула блакитний світшот, який поєднала з жакетом темнішого відтінку. На низ вона приміряла мішкуваті джинси, які чудово поєдналися з білими кросівками.

Американка розпустила волосся, одягнула сонцезахисні окуляри та доповнила look трендовим аксесуаром-сумкою для мобільного телефона. Цей образ можна повторити досить легко, замінивши жакет на джинсову куртку, бомбер чи шкіряну курку.

Раян Рейнольдс був одягнений у білу базову футболку, обтислі темно-сині джинси, чорну сорочку та коричневі замшеві чоботи.

Нагадаємо, що кохання між акторами спалахнуло у 2010 році під час зйомок фільму "Зелений ліхтар", в якому вони обоє зіграли головну роль. Однак тоді Рейнольдс був зі Скарлетт Йогансон, а Лайвлі з Леонардо Ді Капріо. Втім згодом вони все ж таки почали зустрічатися, а у 2012 році одружилися.