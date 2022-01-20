У блакитній шубі та білих штанах: Меган Фокс приїхала на озеро Комо готуватися до весілля

Усі фанати голлівудської красуні Меган Фокс та її коханого музиканта Machine Gun Kelly в очікуванні головної події року – їхнього весілля. У блакитній леопардовій шубі та широких білих штанах акторка розкриває секрети майбутнього торжества.

Американські знаменитості Меган Фокс зі своїм коханим Колсоном Бейкером та стилісткою Мейв Рейлі не поспішають покидати Італію. Після кількаденного перебування в Мілані, вони всі разом відправилися в місто Комо.

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Стилістка знаменитості опублікувала у своєму інстаграмі серію світлин з Меган та організаторами, тож в мережі вже подейкують, що саме на знаменитому озері Комо пройде їхнє вінчання. Заможні наречені зі всього світу приїжджають у це мальовниче місце для проведення весіль у старовинних віллах.

Судячи зі світлини, на якій сфотографовано організаторів весілля, Меган з Колсоном, ймовірно, вже обрали для себе ідеальне місце для весільної церемонії.

Образ Меган Фокс

На озері Комо буває доволі прохолодно та вітряно навіть в літній сонячний день, однак епатажна Меган Фокс дозволила собі помилуватися підніжжям Альп у молочному бра. На низ вона приміряла білі широкі штани, а для зручності одягнула кросівки.

Зірка "Трансформерів" довершила look блакитною леопардовою шубою довжини максі, яку поєднала з панамою. Свій зірковий аутфіт Меган довершила жовтою сумкою.



Меган Фокс на озері Комо / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Меган Фокс на озері Комо / Фото з інстаграму Мейв Рейлі