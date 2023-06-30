5 повністю білих образів на літо, які варто повторити: вишукана добірка

Білосніжні образи особливо палко заповнюють нашу інстаграм-стрічку в літню пору. Такі аутфіти завжди актуальні та красиво виглядають.

Білі образи влітку виглядають особливо розкішно, пише 24 Канал. Образи в одному кольорі вже давно приковують до себе увагу оточуючих. Влітку білий одяг виглядає свіжо та привабливо.

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Білий колір ідеально підкреслює засмагле тіло, тож поповнюйте образи білими футболками і майками, спідницями, штанами та сукнями. Цікаві аутфіти від інфлюенсерів дивіться у нашій добірці та надихайтеся стилізацією вбрання.

Майка + спідниця

Шовкова спідниця довжини максі цього року дуже популярна, тож чудово поєднається з майкою та кросівками Adidas Samba, які приміряла інфлюенсерка з високими білими шкарпетками.

Футболка + штани

Цей стандартний аутфіт легкий у стилізації та водночас дуже стильний. Поєднуйте вбрання з кросівками та мінімалістичною сумкою. Щоб підкреслити талію, довершуйте образ чорним поясом.

Футболка оверсайз + штани карго

Штани карго цього року неабияк популярні, тож поєднуйте їх з білою футболкою. Щоб ваш аутфіт виглядав цікавішим, довершуйте look білими туфлями та яскравою сумкою.

Акцентний топ + об’ємна спідниця

Такий аутфіт ідеально підійде для вихідного дня. Поєднуйте цікавий топ зі спідницею та додавайте до образу цікаві деталі – зробіть нестандартну зачіску та приміряйте ефектні прикраси.

Комбінезон + біле взуття

Французька інфлюенсерка цього літа приміряла на себе комбінезон з сорочки на короткий рукав, який доповнила коричневим поясом і туфлями на підборах.