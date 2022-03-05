"Білоруський трикотаж, welcome": власник Zara Inditex припиняє продаж в Росії
Джерело:Reuters
Іспанський ритейлер Inditex припинив торгівлю в Росії через війну в Україні. Тож росіяни не зможуть одягатися у бюджетній Zara, Bershka, Pull&Bear та інших магазинах.
Все більше знаменитих брендів призупиняють торгівлю в Росії. Услід за "важким люксом" з країни-агресора йдуть бюджетні компанії.
Читайте також Андре Тан пошив 500 теплих жилетів для тероборони та ЗСУ
Власник Zara припинив продаж в Росії
Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex оголосив, що призупиняє продажі в Росії й закриває близько 502 магазини та інтернет-бутики.
У нинішніх обставинах Inditex не може гарантувати безперервність діяльності та комерційних умов у Російській Федерації та тимчасово припиняє свою діяльність,
– повідомили у компанії-власниці Zara.
- Massimo Dutti,
- Zara,
- Bershka,
- Pull&Bear,
- Stradivarius,
- Oysho,
- Uterque.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров прокоментував закриття Zara в Росії.
"Zara виходить з РФ. Білоруський трикотаж, welcome (ласкаво просимо, – Showbiz)".
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!