"Білоруський трикотаж, welcome": власник Zara Inditex припиняє продаж в Росії

Іспанський ритейлер Inditex припинив торгівлю в Росії через війну в Україні. Тож росіяни не зможуть одягатися у бюджетній Zara, Bershka, Pull&Bear та інших магазинах.

Все більше знаменитих брендів призупиняють торгівлю в Росії. Услід за "важким люксом" з країни-агресора йдуть бюджетні компанії.

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Власник Zara припинив продаж в Росії

Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex оголосив, що призупиняє продажі в Росії й закриває близько 502 магазини та інтернет-бутики.

У нинішніх обставинах Inditex не може гарантувати безперервність діяльності та комерційних умов у Російській Федерації та тимчасово припиняє свою діяльність,

– повідомили у компанії-власниці Zara.

Зауважимо, що до Inditex входять популярні бюджетні бренди:

Massimo Dutti,

Zara,

Bershka,

Pull&Bear,

Stradivarius,

Oysho,

Uterque.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров прокоментував закриття Zara в Росії.

"Zara виходить з РФ. Білоруський трикотаж, welcome (ласкаво просимо, – Showbiz)".

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