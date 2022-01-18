У білій фаті та чорному латексі: донька Моніки Беллуччі вражає провокаційною фотосесією

Донька знаменитого експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя активно заявляє про себе в модній індустрії. Дівчина часто знімається для глянців та приміряє цікаві образи.

Нещодавно Дева Кассель зачарувала публіку спокусливим образом у шовковій обтислій сукні, а тепер в мережі з’явилося ще кілька світлин на яких 17-річна дівчина позує в ефектному вбранні.

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Фотографом зйомки виступив Бастьєн Барад. Красуня приміряла спокусливий комбінезон-кетсьют із тонкої чорного латексу. Обтислий виріб вдало підкреслив струнку фігуру манекенниці. Провокаційний образ доповнили чорні босоніжки на підборах та головний убір зі стразами.



Провокаційна фотосесія Деви Кассель / Фото з інстаграму



Провокаційна фотосесія Деви Кассель / Фото з інстаграму



Провокаційна фотосесія Деви Кассель / Фото з інстаграму

Також дівчина приміряла сукню з білого фатину, яка оголила її тіло. Голову Дева прикрила довгою фатою.



Провокаційна фотосесія Деви Кассель / Фото з інстаграму

Завдяки своїм зовнішнім даним, дівчина досить часто бере участь у фотосесіях. Прихильники в мережі постійно зазначають, що зіркова донька є справжньою копією своєї мами Моніки Беллуччі.

Кучеряве темне волосся, білосніжна шкіра, акуратний кирпатий ніс, пухкі губи та важкий погляд дозволяють їй претендувати на титул однієї з найкрасивіших дівчат Італії. Французький журнал Elle назвав Деву "новою музою італійської моди" і двічі за рік розміщував її на обкладинці.