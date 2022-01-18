В белой фате и черном латексе: дочь Моники Беллуччи поражает провокационной фотосессией

Дочь знаменитых экс-супругов, Моники Беллуччи и Венсана Касселя, активно заявляет о себе в модной индустрии. Девушка часто снимается для глянцев и примеряет интересные образы.

Недавно Дева Кассель очаровала публику соблазнительным образом в шелковом обтягивающем платье, а теперь в сети появилось еще несколько фотографий, на которых 17-летняя девушка позирует в эффектном наряде.

Интересно Риз Уизерспун оделась с собакой в одинаковые свитера: милое фото

Фотографом съемки выступил Бастьен Барад. Красавица примеряла соблазнительный комбинезон-кетсьют из тонкого черного латекса. Обтягивающее изделие удачно подчеркнул стройную фигуру манекенщицы. Провокационный образ дополнили черные босоножки на каблуке и головной убор со стразами.



Провокационная фотосессия Девы Кассель / Фото из инстаграма



Провокационная фотосессия Девы Кассель / Фото из инстаграма



Провокационная фотосессия Девы Кассель / Фото из инстаграма

Также девушка примерила платье из белого фатина, которое обнажило ее тело. Голову Дева прикрыла длинной фатой.



Провокационная фотосессия Девы Кассель / Фото из инстаграма

Благодаря своим внешним данным девушка часто участвует в фотосессиях. Поклонники в сети постоянно отмечают, что звездная дочь является настоящей копией своей мамы Моники Беллуччи.

Вьющиеся темные волосы, белоснежная кожа, аккуратный курносый нос, пухлые губы и проницательный взгляд позволяют ей претендовать на титул одной из самых красивых девушек Италии. Французский журнал Elle назвал Деву "новой музой итальянской моды" и дважды за год размещал ее на обложке.