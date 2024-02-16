У ковбойському стилі: Бейонсе спричинила фурор появою в червоному образі з ніг до голови

Співачка Бейонсе завжди вміла вражати своїми образами. Кілька днів поспіль виконавиця ділиться ефектними образами в ковбойських капелюхах, один з яких в червоному кольорі неабияк вразив її багатомільйонну аудиторію.

Бейонсе є однією з найвідоміших світових співачок. Вона не лише збирає тисячі прихильників на концертах, але й є музою та іконою стилю для багатьох фанатів. За її інстаграм-сторінкою стежить понад 300 мільйонів підписників, які надихаються її розкішними та захопливими аутфітами.

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Образ Бейонсе

Знаменитість одягнула червоний лонгслів, який повністю обтиснув її струнке тіло. До нього співачка підібрала латексну спідницю із зумисно помнутою тканиною, яка додавала виробу особливої родзинки.

Зверху Бейонсе одягнула шкіряний плащ червоного кольору довжини максі, який буквально тягнувся по землі. Світова зірка доповнила образ не чобітьми, а червоними мінімалістичними босоніжками, які одягнула під тілесні капронові колготи.

Образ знаменитості довершив головний убір у вигляді ковбойського капелюха та маленька біла сумка з сердечками від бренду Balenciaga. Бейонсе вклала білосніжне волосся в локони та додала до модного виходу прикраси й чорні сонцезахисні окуляри. Останнім штрихом в її довершеному образі стали яскраво-червоні губи.

Останні образи Бейонсе

Під час трансляції Супербоулу співачка Бейонсе анонсувала вихід нового кантрі-альбому Act II. Співачка вже представила два сингли з майбутнього лонгплею – Texas Hold ’Em та 16 Carriage. Реліз альбому запланований на 29 березня, втім вже зараз знаменитість демонструє аутфіти з ковбойськими капелюхами, які є притаманні стилю кантрі.