Белла і Джіджі Хадід знялися з Донателлою Версаче для нового кампейну в розкішній фотосесії
Джерело:інстаграм Versace
Знамениті сестри моделі Джіджі та Белла Хадід знялися вдвох для нового кампейну Versace. Креативна директорка бренду Донателла Версаче обожнює дівчат та завжди запрошує брати участь у зйомках.
Рік тому Джіджі Хадід вперше вийшла на подіум після пологів на показ Versace. Вона також дефілювала в блискучих образах на Тижні моди восени, а тепер разом з сестрою знялася у яскравій фотосесії.
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Найпопулярніші моделі сучасності приміряли на собі модні новинки бренду – латексні мінісукні в блакитному та червоному кольорі, босоніжки на масивній платформі та блискучі сукні. Белла також позувала у шкіряному жакеті та спідниці, а Джіджі одягнула обтисле плаття міді.
Зйомка нової весняно-літньої колекції була присвячена сім’ї, тому Донателла запросила Джіджі та Беллу – доньок відомої моделі Йоланди Хадід.
Сім'я завжди була невід'ємною частиною мого життя, тому у фокусі кампанії – сильні та люблячі сестри,
– зазначила Донателла Версаче.
Фотографи кампейна, Мерт Алас та Маркус Пігготт, надихалися знаменитими знімками Річарда Аведона, зробленими у 90-х. Дівчата ефектно позували на камеру, обіймалися та посміхалися.
На нових світлинах Джіджі Хадід вперше постала зі своїм оригінальним кольором волосся. Рік тому блондинка дебютувала на показі Versacе осінь – зима 2021 з рудим волоссям.
Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму
Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму
Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму
Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму
Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму
На одній зі світлин з дівчатами позувала Донателла Версаче, яка назвала цю зйомку просто фантастичною. У своєму інстаграмі вона показала закусілля фотосесії, яке не менш цікаве.
Фотосесія Джіджі і Белли Хадід для Versace / Фото з інстаграму
Закулісся зйомки нового кампейну Versace
Закулісся зйомки нового кампейну Versace