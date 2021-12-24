У базовому вбранні: Гейлі Бібер показує образ, який ніколи не вийде з моди

Знаменита американська модель Гейлі Бібер має чудовий смак в одязі, тому часто потрапляє під приціли папараці в ефектних образах. Під час останнього виходу манекенниця продемонструвала базове вбрання, яке завжди буде актуальним.

Мода циклічна та часто змінюється, втім є речі, які залишаються затребуваними незалежно від тенденцій. Гейлі Бібер вирушила на прогулянку в аутфіті, який немає терміну придатності.

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Образ Гейлі Бібер

Стрітстайл-фотографи помітили зірку у Каліфорнії. Білявка одягнула білий вкорочений топ, поєднавши образ з базовим елементом гардеробу на всі сезони – блакитними джинсами.

Денімові штани правильної посадки – ідеальна річ, яка доповнить будь-який образ. Гейлі показала на собі класичний крій – вільний та прямий силует, який завжди буде актуальним.

Верх манекенниця доповнила шкіряним чорним бомбером, а для зручності одягнула класичні лофери. Стильний look трендсеттерка довершила темно-синьою бейсболкою Balenciaga, чорними сонцезахисними окулярами та маскою.

Для кежуального образу Гейлі підібрала мінімалістичні персні, а губи намалювала персиковою помадою.



Базовий образ Гейлі Бібер / Фото з Getty Images



Базовий образ Гейлі Бібер / Фото з Getty Images