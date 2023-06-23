8 речей, які мають складати основу вашого гардероба: найкраща добірка вбрання
Джерело:Who What Wear
Кожного сезону ми робимо інвентаризацію нашого гардероба. Щоб зібрати ідеальний капсульний гардероб на літо, стилісти визначили всього 8 речей, які мають складати основу вашого гардероба.
Щоб створювати образи з речима, які витримують випробовування часом, варто всього лише знати про базові речі, які мають бути у вашій шафі. Звісно, ви можете додавати сезонні тренди, але не забувайте про класику, яка завжди в моді і є основою для створення ваших аутфітів.
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Блейзер
Жакет – це один із фаворитів у добірці базових елементів гардероба. Ця річ ідеально пасує для літньої пори, оскільки поєднується не лише з джинсами, але й шортами, сукнями та спідницями.
Жилетка
У весняному сезоні відбулося відродження костюму-трійки, тож модниці влітку роблять ставку на жилет, який поєднують з джинсами, шортами-бермудами та штанами палаццо.
Лляна сукня
Влітку обов’язково варто інвестувати свої кошти у лляну сукню. У теплі місяці такі вільні та зручні сукні чудово підійдуть для офісного чи вечірнього аутфіту.
Шовкова спідниця
Сукня-комбінація та спідниця з шовку – це вічна класика. Зараз мас-маркети представили чимало виробів різних довжин та кольорів, тож вам вибрати точно буде з чого.
Біла футболка
У вашому гардеробі може бути багато футболок, майок чи топів, але однією ідеальною річчю має бути біла базова футболка, яка підійде до будь-якого низу.
Спідниця-максі
Довжина максі цього сезону перебуває на піку популярності, тож не дивно, що довгі спідниці, які були в моді восени, активно перекочували до літнього гардеробу. Обирайте варіанти з костюмної тканини чи деніму.
Окуляри
Важко уявити свій літній гардероб без сонцезахисних окулярів, тож радимо вам обирати ту модель, яка найкраще пасуватиме до рис вашого обличчя та вашого стилю.