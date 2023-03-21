У моду вривається балонова спідниця: цікаві образи, які вам сподобаються

Весняний сезон просто-таки вражає своїми трендами. Коли, здається, вже знаєш всі тенденції поточного сезону, втім на модній арені з’являються все нові та нові одиниці вбрання. У fashion-світі знайшлося місце ще одній спідниці – балоновій.

Ні для кого не буде новиною, що найпопулярнішими спідницями цього сезону вважаються є джинсові – в чорному та блакитному кольорі довжини міді з розрізом посередині, пише 24 канал.

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Втім до довгих костюмних чи атласних спідниць, які також є популярними в цей сезон, додалася спідниця з балонової тканини.

Модні дівчата обирають фасони спідниць, які називають "тюльпан" та поєднують з топами чи кардиганами. Стрітстайл-зірки такі романтичні спідниці поєднують навіть зі світшотами та спортивними бомберами розміру оверсайз.

Балонову спідницю поєднують з різноманітним взуттям – чоботами табі від Maison Margiela, кросівками Yezyy, в’єтнамками та кросівками Adidas Samba. Дівчата зумисне додають до такої романтичної спідниці бейсболку, широкі футболки та світшоти, створюючи спортивно-романтичний стиль.

Серед найпопулярніших кольорів – чорна та молочна. Якщо ви ще не готові до таких разючих експериментів в одязі, то радимо одягати в пару з такою спідницею цікаві лонгсліви, майки чи футболки. А от поєднуватимуться з такою спідницею найкраще балетки, туфлі у стилі Мері Джейн та сандалі.



Модна спідниця на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модна спідниця на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модна спідниця на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модна спідниця на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модна спідниця на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модна спідниця на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модна спідниця на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модна спідниця на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модна спідниця на весняний сезон / Фото з Pinterest



Модна спідниця на весняний сезон / Фото з Pinterest