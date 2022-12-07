Балаклави від українских брендів: добірка від найдорожчої до найдешевшої моделі

Чимало дизайнерів представили балаклави у своїх колекціях осінь-зима 2021/2022, тому вони лише набувають популярності. Цей аксесуар вже більше не лякає дівчат, а, навпаки, привертає їхню увагу, оскільки завдяки цьому головному убору образи стають цікавішими.

Все частіше дівчата обирають балаклаву замість звичних нам головних уборів – шапки біні, панами чи утепленої бейсболки. Зимовий головний убір став все частіше з’являтися у міському середовищі.

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Модниці поєднують балаклаву з пуховиками та дублянками. Найчастіше яскравий головний убір додає образу особливої родзинки, особливо в однотонних образах. Ансамбль чорного пуховика та чорних джинсів – вічна класика, а яскрава балаклава додаєу аутфіту різноманіття та цікавих акцентів.

Балаклава вдало захищає обличчя від вітру, а волосся від мінусової температури. Балаклави вже міцно закріпилися на модному Олімпі, тому радимо вам придивитися до головних уборів від українських брендів у різних цінових сегментах.

Балаклава від Ruslan Baginskiy

Модель складається із рожевої балаклави і червоного снуду, які пропонується носити як окремо, так і разом. Зверніть увагу, що на сайті ціна за головний убір є дорожчою, ніж безпосередньо у магазині в Києві чи Львові.



• Балаклава від Bevza

Модель відсилає нас до образу Київської княгині Ольги. Ця балаклава стала ключовим елементам минулорічної колекції бренду, а цього року в арсеналі з’явилися нові кольори.



• Балаклава від бренду Gunia

Головний убір представлений у трьох кольорах - сірому, бордовому і жовтому зі стрічкою мережива на шиї.



• Балаклава від бренду Rito

Бренд в’язаного одягу презентував балаклаву у молочному і чорному кольорах з тонкої мішаної вовни з еластаном.



• Балаклави від Ásome

На початку року бренд пропонував низку в’язаних моделей. Ймовірно, і зараз можуть зв’язати на замовлення.



• Балаклави від WOOLIS

Бренд крупної в’язки також має у своєму арсеналі балаклави. Окрім цього, ви знайдете там в’язані речі ручної роботи.