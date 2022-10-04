Як створити багатошаровий образ восени: цінні поради для стильного образу

Осінь завжди відкриває нам поле для стилістичних експериментів. Поєднання фактур, додавання кольорових акцентів та створення багатошарових силуетів допоможе створити осінній аутфіт.

Створити багатошаровий образ легко, але й важко водночас, оскільки можна переборщити з одягом, тож образ виглядатиме недолуго.

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Насправді багатошаровість є однією з найважчих способів у створенні модного образу на осінь. Багато дівчат бояться такого стилістичного прийому, оскільки неправильне нашарування речей може додати небажаного об’єму.

Щоб опанувати мистецтво створення багатошарових образів, необхідно знати, як працювати з особливостями фігури, кольорами та фактурами та не боятися експериментувати.

Особливості фігури та пропорції

Ідеальний багатошаровий образ доповнить ваші вигини та створить ілюзію більш пропорційного силуету.

Щоб збалансувати акцентні бедра варто додати об’єму у верхню частину та подбати про те, щоб плечовий вибір закінчувався трохи нижче найширшої частини бедра.

Якщо хочете виглядати стрункими та вищими, то варто додати суцільну вертикаль в образ. Завдяки цьому стилістичному прийому погляд рухатиметься вгору та вниз по створеній вертикалі, що візуально видовжить силует. Якщо ж погляд рухатиметься впоперек - це додасть ширини.

Кольори та фактури

Один з найефективніших способів створити стрункий силует - монохром. Щоб образ не вийшов нудним, варто поексперементувати з фактурами. Обов’язкове правило: тонкий предмет одягу має формувати перший шар.



Яскраві кольори краще додавати в аксесуарну групу. Але якщо ви вже наважилися на «кольорові експерименти» пам’ятайте, що для збереження правильних пропорцій колір варто додавати в різних частинах. Наприклад, 30% кольору у верхню частину і 70% в нижню.

Аксесуари

В багатошарових образах сприймайте аксесуари як предмети першої необхідності, а не як додаткове нашарування. Наприклад, правильно підібрані аксесуари створюють додаткові вертикалі для видовження силуету.



Щоб надихнути вас на власні стилістичні експерименти ми підготували підбірку образів з використанням прийому багатошаровості.



Стильні багатошарові образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні багатошарові образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні багатошарові образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні багатошарові образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні багатошарові образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні багатошарові образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні багатошарові образи на осінь 2022 / Фото з Instagram