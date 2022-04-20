Багата культура України: традиційні прикраси українок, які актуальні сьогодні

Увесь світ спостерігає не лише за героїзмом українських військових проти окупантів, але й все більше дізнається про талановитих українців, звертається до нашої історії та культури. Українцем бути модно, а одягатися у вишиванки та синьо-жовті кольори, як ніколи актуально.

Українські дизайнери показали свої таланти світові ще задовго до війни в Україні. Про нас дізнавалося щоразу більше й більше людей, втім зараз нас підтримують всі – від простих людей до знаменитостей першої величини.

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Разом із тим росте попит на елементи традиційного українського одягу. В українській вишиванці з’являлася королева Іспанії Летиції, її донька принцеса Леонор та мама мільярдера Ілона Маска. В останньої в гардеробі є кілька вишитих суконь та сорочок.

Окрім цього, особливої уваги заслуговують жіночі прикраси, які є незамінною частиною образу. Які прикраси носили наші бабусі та прабабусі – дивіться далі.

Коралі

Найпоширенішим на всій Україні було коралове намисто. Вони вважалися найціннішими та найдорожчими прикрасами.

Коралі були різними за якістю, розміром, обробкою та кольорами. Намистинки невеликого розміру коштували дешевше. Їх нарізали у формі маленьких циліндриків. Більші коралі були відповідно дорожчими та продавалися у вигляді овалів чи барилець. Намистинки в намисті укладались більшими діаметром посередині, а меншим – по краях. Привозили корали в Україну з Середземного та Червоного морів.



Традиційні прикраси українок / Фото з Elle



Традиційні прикраси українок / Фото з Elle

Перли

Прикраси з перлів були привілеєм найзаможніших панянок. Це дороге намисто привозили з заморських країн. Найціннішими вважалися великі перлини, добуті у Перській затоці. Прикрасу з перлин одягали до дорогого шовкового або оксамитового вбрання. Жінки дуже любили вироби з перлин, адже вони символізували чистоту та вірність.



Традиційні прикраси українок / Фото з Elle



Традиційні прикраси українок / Фото з Elle

Скляне намисто

Таке намисто входило до ще одного привілею вищого класу. На заході Україні цей аксесуар називали "пацьорками". Розписані вручну намистини з Венеції були мрією кожної дівчини.



Традиційні прикраси українок / Фото з Elle



Традиційні прикраси українок / Фото з Elle