Антитрендовий вихід: Бейонсе поєднала джинсові шорти з чорними колготками

Популярна співачка Бейонсе поділилася з шанувальниками новим образом. Зірка позувала в епатажному образі на тлі власного автопарку.

Бейонсе любить створювати красиві аутфіти. За сторінкою зірки стежить 237 мільйонів прихильників, які надихаються її модними виходами.

Читайте також Модель Жозефін Скрівер одягнула на Супербоул шкіряний топ від українського бренду CULTNAKED

Виконавиця часто створює дійсно достойні стилізації, втім цього разу вона знехтувала модним правилом та поєднала блакитні денімові шорти з чорними колготками. У такому образі поп-діва відправилася на Супербоул-2022.

Образ Бейонсе

Бейонсе одягнула на спортивну подію мереживний корсет чорного кольору від бренду Dolce&Gabbana. Зверху вона одягнула бежеву куртку в утилітарному стилі від Off-White.

На низ співачка одягнула блакитні джинсові шорти з чорними колготками. Про такий модний злочин неоноразово кажуть стилісти, які не підтримують таке поєднання. За їхніми словами, денімовий виріб – суто літній варіант, який варто поєднувати з босоніжками чи кросівками на голі ноги.

Такої ж думки притримується дизайнер Андре Тан, не рекомендуючи вдаватися до такого курйозного поєднання, яке здатне повністю зіпсувати образ.

Та попри це Бейонсе вдалося змістити акценти в аутфіті завдяки багатошаровому коштовному кольє на шиї та масивним сережкам з камінцями. Співачка приміряла чорні босоніжки на підборах та довершила look чорним сонцезахисними окулярами та сумкою Dolce & Gabbana Sicily.



Епатажний образ Бейонсе / Фото з інстаграму співачки



Епатажний образ Бейонсе / Фото з інстаграму співачки



Епатажний образ Бейонсе / Фото з інстаграму співачки